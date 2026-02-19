Președintele Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace și i-a transmis președintelui SUA, Donald Trump, că România se poate implica în reconstrucția Fâșiei Gaza. Nicușor Dan a explicat că România poate contribui atât cu misiuni umanitare, cât și cu experți pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.

„În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru organizarea acestei întâlniri foarte importante și vă mulțumesc pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și stabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii.

Cred că toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum acționăm pentru acest lucru, iar de aceea această întâlnire și acest format sunt importante.

Ce poate face România? În primul rând, pe plan umanitar, putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și a-i trata în spitalele din România. Am făcut deja acest lucru și putem ajunge la 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor lor.

În al doilea rând, avem expertiză solidă în sistemele de intervenție de urgență, precum ambulanța și pompierii, și putem ajuta la reconstruirea acestui sistem și la donarea de echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenți palestinieni și putem extinde programul, precum și să ajutăm la reconstruirea și reabilitarea școlilor din Gaza.

În al patrulea rând, și cred că cel mai important, avem de asemenea expertiză în reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru și în alte părți ale lumii, deci avem experiență. Putem contribui cu experți și formatori.

De asemenea, este important de spus că avem în mod tradițional relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va ajuta. Vă puteți baza pe noi. Mulțumesc!“, a spus președintele României.

Grigore Ciascai