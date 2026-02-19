Pompierii băimăreni au intervenit în această seară, în urma unui apel la 112, care semnala prezența unui miros înțepător în interiorul unui magazin situat pe bulevardul Regele Mihai I din Baia Mare.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Detașamentul de Pompieri Baia Mare, cu două autospeciale de stingere, echipaje medicale SMURD și o echipă de cercetare CBRN, specializată în intervenții în cazul substanțelor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

În urma verificărilor și a măsurătorilor efectuate, pompierii au stabilit că mirosul provenea de la o acțiune de deratizare desfășurată într-un spațiu de pe platforma comercială. Echipajul CBRN a confirmat prezența unor substanțe specifice, însă concentrația acestora era în scădere și nu reprezenta un pericol iminent.

Autoritățile au precizat că nu a fost necesară evacuarea magazinului, întrucât niciun angajat sau client nu a acuzat simptome precum tuse sau iritații oculare. Ca măsură preventivă, s-a dispus aerisirea spațiului prin sistemul propriu de ventilație.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar zona a rămas sub monitorizare până la eliminarea completă a oricărui disconfort.

