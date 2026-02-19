Credincioșii din Maramureș sunt așteptați, în perioada Postului Mare, la Mănăstirea Chiuzbaia, unde va continua să fie săvârșită Taina Sfântului Maslu, cu dezlegări de farmece și blesteme.

Potrivit anunțului transmis de starețul așezământului monahal, Protos. Varlaam Coroian, slujba va avea loc în fiecare duminică din Postul Mare, de la ora 17:00, până în Duminica a 5-a a Sfântului și Marelui Post. Inițiativa vine în sprijinul credincioșilor care doresc întărire sufletească și trupească în această perioadă de pregătire duhovnicească înaintea Sfintelor Paști.

Mănăstirea Chiuzbaia, situată într-un cadru natural deosebit, la poalele Munților Gutâi, este unul dintre locurile de rugăciune cunoscute din județul Maramureș. Așezământul monahal atrage anual numeroși pelerini, atât din Baia Mare, cât și din localitățile învecinate, fiind apreciat pentru viața liturgică intensă și pentru activitatea duhovnicească desfășurată aici.

Reprezentanții mănăstirii îi invită pe toți cei care doresc să participe la slujbele speciale din Postul Mare să fie prezenți la ora stabilită, pentru a lua parte la Taina Sfântului Maslu și la momentele de rugăciune comunitară.

„Vă așteptăm cu drag”, a transmis starețul Protos. Varlaam Coroian, adresându-se credincioșilor care caută sprijin spiritual în această perioadă de post și reflecție.