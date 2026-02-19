Anul 2026, declarat oficial Anul „Constantin Brâncuși”, marchează 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși, una dintre cele mai influente și vizionare personalități ale artei moderne universale.

Momentul aniversar a fost celebrat la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» prin conferința „Aducerea acasă a lui Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, organizată la sediul instituției. Evenimentul a avut loc în parteneriat cu Editura ACTAEON BOOKS și Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în cadrul manifestărilor dedicate Anului Brâncuși și Proiectului Cultural-Educațional Internațional „Români celebri”, ediția a IV-a.



Conferința a reunit elevi din țară și din diaspora, profesori, cercetători, istorici de artă, scriitori și artiști, într-un dialog amplu despre actualitatea operei brâncușiene și impactul său asupra artei contemporane. Participanții au evidențiat forța vizionară a creației sale, capacitatea de a depăși granițele timpului și ale curentelor artistice, precum și dimensiunea spirituală a moștenirii lăsate.

Organizatorii au subliniat că anul aniversar reprezintă o oportunitate de a readuce în prim-plan valorile culturale românești și de a consolida legătura dintre tinerele generații și patrimoniul artistic național.

Prin manifestările dedicate, Brâncuși este celebrat nu doar ca simbol al modernității artistice, ci ca un reper cultural fundamental, care continuă să inspire și să definească identitatea culturală românească la nivel internațional.