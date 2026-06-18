Clubul CSM Știința Baia Mare marchează astăzi aniversarea căpitanului său, Nicolaas Immelman, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul formației băimărene și o prezență constantă în rugbyul românesc.

Apreciat pentru devotamentul, disciplina și profesionalismul său, Nicolaas Immelman a contribuit semnificativ la performanțele echipei în ultimii ani, devenind un reper atât pentru colegii săi, cât și pentru suporterii „Zimbrilor”.

Prin mesajul transmis cu această ocazie, clubul i-a urat căpitanului multă sănătate, bucurii și noi succese, atât pe terenul de joc, cât și în viața personală.

La mulți ani, Nicolaas Immelman! Un lider respectat și un adevărat ambasador al spiritului de echipă în rugbyul băimărean.