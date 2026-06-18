Jandarmeria Maramureș informează cetățenii și turiștii că, în cursul acestei după-amiezi, jandarmii montani din Cavnic au identificat urme proaspete de urs pe traseul turistic care leagă Pasul Neteda de zona Trei Apostoli – Creasta Cocoșului.

În acest context, autoritățile recomandă tuturor persoanelor care intenționează să efectueze drumeții în zonă să manifeste prudență sporită și să respecte măsurile de siguranță specifice deplasărilor în habitatul animalelor sălbatice.

Pentru evitarea unor incidente, jandarmii montani recomandă:

manifestarea unei atenții sporite pe traseele turistice din zonă;

evitarea deplasărilor în zonele împădurite în primele ore ale dimineții, mai ales pe timp de ceață sau ploaie, când urșii sunt mai activi;

evitarea apropierii de animale și a tentativelor de fotografiere sau filmare a acestora;

retragerea calmă și lentă din zonă în cazul observării unui urs, fără zgomote puternice și fără a atrage atenția animalului.

În situațiile în care este necesar sprijinul autorităților sau dacă vă aflați în pericol, apelați de urgență numărul 112.

Jandarmeria Maramureș reamintește că respectarea recomandărilor și adoptarea unui comportament responsabil în natură sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor care aleg să petreacă timp în zona montană a județului.