Primăria Municipiului Baia Mare anunță demararea procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de infrastructură aferente proiectului ‘Dezvoltarea rețelei integrate de insule ecologice digitale pentru managementul deșeurilor în Municipiul Baia Mare’.

Investiția vizează realizarea de ecoinsule subterane de tip 3, destinate colectării separate a deșeurilor menajere. Astfel, la nivelul Municipiului Baia Mare, este propusă amplasarea a 100 de containere ecologice îngropate, distribuite în 20 de amplasamente. Fiecare locație va fi dotată cu câte 5 containere – două cu o capacitate de 5 mc fiecare și trei cu o capacitate de 3 mc fiecare – configurate pentru a asigura un sistem eficient și organizat de colectare selectivă.

‘ 1,5 milioane de lei fără TVA, din fonduri europene, pentru modernizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor din Baia Mare. Am demarat procedura de achiziție publică pentru alte 100 de containere ecologice îngropate, pe care le vom amplasa în 20 de locații de pe raza întregului oraș. Sunt convins că nu doar eu, ci toți băimărenii ne dorim un oraș mai curat, mai modern și mai eficient, în același timp și costuri cât mai scăzute pentru serviciile publice, în cazul de față pentru cel de colectare a deșeurilor. Sigur că nu putem să facem minuni peste noapte, dar cu fiecare pas în această direcție ne apropiem tot mai mult de obiectivele noastre. Și facem pași importanți’, a declarat Ioan Doru Dăncus, primarul Municipiului Baia Mare.

Containerele vor fi asigurate de operatorul desemnat câștigător în cadrul contractului finanțat prin PNRR, iar Primăria Municipiului Baia Mare, în calitate de beneficiar, va realiza lucrările de infrastructură necesare pentru montarea ecoinsulelor. Aceste lucrări includ efectuarea săpăturilor, turnarea fundațiilor din beton, achiziția și montajul cuvelor prefabricate din beton, precum și readucerea terenului la starea inițială după finalizarea intervențiilor.

Valoarea estimată a achiziției publice este de 1.575.586,57 lei fără TVA, contractul având o durată de 4 luni, finanțarea fiind asigurată prin PNRR, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 9 martie 2026.