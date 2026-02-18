La data de 17 februarie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit pe bulevardul Unirii pentru soluționarea unui accident rutier.

Verificările preliminare efectuate de polițiști au relevat că un bărbat de 65 de ani, care conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat de 79 de ani, angajat în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambele persoane implicate au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.