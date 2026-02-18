Astăzi începe Postul Mare al credincioşilor romano-catolici. În acest an, Paştele catolic cade pe data de 5 aprilie, cu o săptămână înainte de cel ortodox.

Miercurea Cenuşii este ziua care marchează începutul Postului Paştelui la credincioşii romano-catolici. Postul la catolici este mai persmisiv decât la ortodocşi. Cuvintele de ordinte trebuie să fie însă cumpătare şi discreţie. Atunci când se dă de pomană “să nu ştie mâna dreaptă ce face mâna stângă”.

În bisericile romano-catolice are loc ritualul binecuvântării și aplicării cenușii pe fruntea credincioșilor. Se organizează slujbe speciale, în cadrul cărora sunt citite pasaje biblice despre pocăință și convertire.

Credincioșii sunt încurajați să țină post și să practice fapte de caritate.Miercurea Cenușii nu este doar o dată în calendar, ci un moment de reorientare spirituală, prin care credincioșii sunt invitați să își reevalueze prioritățile și să pornească într-un drum interior de reînnoire