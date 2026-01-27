Extrema stângă a echipei masculine de handbal a CS Minaur, Lucas Alexandru Sabou, a semnat prelungirea contractului cu gruparea noastră pentru următorii doi ani, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon. Născut la 25 octombrie 2005, Lucas Sabou a început handbalul în Baia Mare, evoluând pentru Academia Minaur. A debutat în tricoul echipei mari în sezonul 2021/2022, la doar 17 ani, iar de atunci a adunat 54 de meciuri și 99 de goluri pentru Minaur în toate competițiile: Liga Zimbrilor, Cupa României, Supercupa României, cupele europene.

Lucas a făcut parte din loturile naționale de juniori și tineret, fiind convocat și la echipa națională de seniori. La doar 20 de ani, are tot timpul din lume să-și demonstreze valoarea și să continue ascensiunea.