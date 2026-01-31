Începând cu ziua de duminică, 1 februarie, mai exact cu săvârșirea Slujbei Vecerniei Mari din această seară, atmosfera și sensibilitatea cultului divin vor îmbrăca hainele smereniei, pocăinței, contemplării, meditației și introspecției, deoarece vom intra în una dintre cele mai frumoase perioade liturgice din cursul anului bisericesc numită Perioada Triodului.

Din punct de vedere liturgic, Perioada Triodului începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului și se va încheia în Sâmbăta Mare, ceea ce înseamnă faptul că timp de zece săptămâni vom călători duhovnicește spre Praznicul Învierii Domnului, având înainte chipuri și modele de pocăință, de îndreptare și de înnoire sufletească.

Cele zece duminici ale Triodului sunt:

– Duminica Vameșului și a Fariseului

– Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor

– Duminica Înfricoșătoarei Judecați (a lăsatului sec de carne)

– Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză)

– Duminica Ortodoxiei (prima din Postul Mare)

– Duminica Sfântului Ierarh Grigorie Palama (a doua din Postul Mare)

– Duminica Sfintei Cruci (a treia din Postul Mare)

– Duminica Sfântului Ioan Scărarul (a patra din Postul Mare)

– Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca (a cincea din Postul Mare)

– Duminica Intrării Domnului în Ierusalim (a Floriilor, a șasea din Postul Mare).

Dacă ar fi să alcătuim un rezumat, Perioada Triodului cuprinde Duminicile pregătitoare, Postul Mare și Săptămâna Sfintelor Pătimiri.

Perioada Triodului este singura perioadă a anului liturgic în care se oficiază toate cele trei Sfinte Liturghii: a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei și a Sfântului Grigorie Dialogul, Episcopul Romei (care se săvârșește numai în Postul Mare).

Începând cu această duminică vom auzi cântându-se la strană, la Utrenie, după Psalmul 50 de la Evanghelia Învierii, o cântare foarte frumoasă: „Ușile pocăinței deschide-mi mie…”. Apoi, tot în călătoria noastră spre Înviere vom participa la Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Slujba Pavecerniței Mari, Deniile din Săptămâna Mare, toate cu specificul lor. Iar ca o particularitate aparte, la toate Laudele bisericești vom auzi rostindu-se Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: „Doamne și Stăpânul vieții mele…”.

În toată această perioadă ca și creștini adevărați trebuie să punem accentul pe postire, iertare și milostenie, pentru că Triodul nu va începe niciodată cu „oamenii perfecți”, ci cu cei sinceri, care spun ca și vameșul: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”.