Biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș lansează un apel către elevi și studenți, invitându-i să își petreacă vacanța într-un mod educativ, prin descoperirea patrimoniului și a resurselor documentare dedicate istoriei locale.

Pe lângă vizitarea expozițiilor găzduite în clădirea fostei Monetării sau la Bastionul Măcelarilor, tinerii interesați de cercetare sau de realizarea lucrărilor școlare, a atestatelor ori a proiectelor universitare au la dispoziție o bibliotecă documentară bogată, cu materiale valoroase despre istoria orașului Baia Mare și a Maramureșului.

Pentru aprofundarea cunoștințelor, instituția pune la dispoziție o serie de resurse bibliografice online, accesibile publicului larg:

Reprezentanții muzeului îi încurajează pe tineri să transforme vacanța într-o oportunitate de învățare și explorare, subliniind că accesul la cunoaștere și cercetare poate deveni o experiență atractivă atunci când este îmbinată cu descoperirea directă a patrimoniului local.

„Nu lăsa vacanța să treacă fără o porție de cultură”, transmit organizatorii.