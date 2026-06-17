Pe 24 iunie 2026, Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș” din Sighetu Marmației invită publicul la un eveniment dedicat patrimoniului, tradițiilor și comunității locale, desfășurat sub semnul Sânzienelor și al portului popular maramureșean.

Între orele 11:00 și 18:00, vizitatorii vor putea descoperi expoziția „Fire de identitate. Cămașa tradițională din Maramureș”, alături de proiecții de film, ateliere educaționale și demonstrații de meșteșuguri tradiționale precum țesutul și cusutul. Atmosfera va fi completată de activități interactive, precum împletitul cununilor de sânziene și un traseu tematic dedicat plantelor de leac și credințelor populare.

Evenimentul își propune să readucă în prim-plan frumusețea costumului popular și să transmită mai departe poveștile și simbolurile cusute în ia de altădată, într-un cadru care îmbină educația culturală cu experiența directă a tradiției.

Intrarea este liberă pentru toți participanții care aleg să poarte cămașa tradițională sau ia, transformând ziua într-o adevărată celebrare a identității maramureșene și a patrimoniului viu.