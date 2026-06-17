Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în urmă cu puțin timp pe strada Dragoș Vodă din Borșa. În cele două vehicule se aflau nouă persoane, respectiv șapte adulți și doi copii.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei echipaje de prim ajutor SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș.

Toate cele nouă victime au fost evaluate medical la locul producerii accidentului. Ulterior, acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.