La data de 25 februarie a.c., polițiștii din cadrul poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către un agent de securitate cu privire la faptul că, din incinta unei societăți comerciale, o persoană necunoscută ar fi săvârșit o infracțiune de furt.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv o femeie de 43 de ani.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, în timpul programului de funcționare al societății comerciale, aceasta ar fi sustras mai multe bunuri alimentare și le-ar fi introdus într-un rucsac, fără a achita contravaloarea lor la casa de marcat.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

În scopul prevenirii furturilor, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș reiterează obligația conducătorilor societăților comerciale de a adopta măsuri necesare asigurării protecției vieții, integrității persoanelor și siguranței valorilor.

Astfel, potrivit H.G. nr. 301 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 m₂ trebuie să fie prevăzute atât cu sisteme de supraveghere video, cât și cu sisteme de alarmare antiefracție, iar pentru menținerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie paza fizică.

Neimplementarea acestor măsuri atrag nu doar tragerea la răspundere contravențională a administratorilor în cauză, ci și privirile celor care fac cumpărături fără să plătească.