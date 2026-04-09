Colaborarea eficientă dintre polițiștii și polițiștii de frontieră maramureșeni este esențială pentru menținerea ordinii și liniștii publice și contribuie semnificativ la eliminarea pericolelor din trafic, mai ales în zonele de frontieră și pe principalele rute de tranzit.

Ieri, 8 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați de către polițiștii de frontieră cu privire la faptul că au oprit în trafic un vehicul al cărui conducător emană halenă alcoolică.

Polițiștii s-au deplasat pe D.J. 185, în localitatea Bistra, unde au identificat conducătorul unei motociclete, respectiv un tânăr de 22 de ani.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În continuarea verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cel în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, precum și faptul că motocicleta nu a fost înmatriculată sau înregistrată.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.