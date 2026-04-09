Deși se află în vacanța ocazionată de Sărbătorile Pascale, reprezentanții Biroului Siguranță Școlară continuă activitățile dedicate elevilor maramureșeni.

În acest context, aceștia au fost prezenți la Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Baia Mare, unde au relaționat cu elevi aflați în situații de risc de separare de familie și le-au transmis informații și exemple concrete privind importanța alegerii unor modele de viață sănătoase.

Totodată, în cadrul întâlnirii, a fost evidențiat rolul esențial al exemplului pozitiv, fundamentat pe respectarea normelor sociale și morale, precum și faptul că relațiile construite pe respect, empatie reprezintă un factor determinant în prevenirea comportamentelor deviante și în menținerea unui parcurs de viață echilibrat.

Prin aceste acțiuni, Biroul Siguranță Școlară își reafirmă angajamentul de a contribui la formarea unei generații responsabile, informate și pregătite să construiască un viitor sigur.

Siguranța începe cu educația și continuă prin implicare.