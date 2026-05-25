Colegiul de Arte Baia Mare invită publicul miercuri, 27 mai, de la ora 17:00, la spectacolul „Anotimpul copilăriei”, un eveniment artistic dedicat universului copilăriei și talentului tinerilor muzicieni.

Evenimentul va avea loc în sala festivă a Colegiului de Arte Baia Mare și va reuni pe scenă coriști și instrumentiști într-un program muzical variat și plin de sensibilitate.

În cadrul spectacolului vor evolua Corul Grădiniței „Artă pentru Artă”, acompaniat la pian de prof. Sebastian Nagy și dirijat de prof. Ed. Crina Breban, Orchestra camerală de corzi a Colegiului de Arte Baia Mare, avându-l ca solist pe prof. Adrian Cristea și dirijor pe Răzvan Rogoz (clasa a X-a), precum și Corul „Prichindel”, acompaniat la pian de prof. Nora Denes și dirijat de prof. Monica Dragoș.

Prezentatorul evenimentului va fi prof. Cristina Tohătan.

Organizatorii promit o după-amiază plină de muzică, emoție și bucuria specifică copilăriei, într-un spectacol dedicat atât copiilor, cât și iubitorilor de artă și cultură.