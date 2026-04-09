Varicele apar frecvent la nivelul gambelor și coapselor și, la început, pot părea doar o problemă de aspect. În timp, însă, ele pot indica o insuficiență venoasă cronică, adică o funcționare defectuoasă a valvelor din interiorul venelor. Dacă simți greutate în picioare, observi umflarea gleznelor seara sau modificări ale pielii, este momentul să te informezi corect.

În cele ce urmează, te vom ajuta să înțelegi când devine necesară operația de varice, care sunt pașii de urmat și cum să iei o decizie medicală bine fundamentată.

Evaluarea inițială: semnele care contează

Varicele sunt vene dilatate, vizibile sub piele, care apar din cauza refluxului venos. În fazele incipiente, simptomele pot fi discrete:

senzație de picioare grele la finalul zilei;

ușoară umflare a gleznelor;

crampe nocturne;

mâncărime sau senzație de arsură locală.

Dacă aceste manifestări apar ocazional și cedează la repaus sau la purtarea ciorapilor compresivi, medicul recomandă, în majoritatea cazurilor, tratament conservator.

Devine necesară o evaluare atentă atunci când:

simptomele persistă luni la rând;

te limitează în activitățile zilnice;

apar modificări ale pielii (hiperpigmentare, îngroșare);

observi inflamație sau sângerare la nivelul unei vene.

Investigațiile necesare

După consultul clinic, medicul îți poate recomanda o ecografie Doppler venoasă. Această investigație folosește ultrasunete pentru a analiza fluxul sanguin și pentru a identifica refluxul venos. Ecografia răspunde la câteva întrebări clare:

ce venă este afectată?

cât de extins este refluxul?

există risc de complicații?

De exemplu, dacă ecografia arată afectarea venei safene mari pe un segment lung, tratamentul local cu creme sau doar ciorapi compresivi nu va rezolva cauza. În schimb, dacă refluxul este limitat la o venă secundară, medicul poate recomanda scleroterapie sau monitorizare.

Evaluarea opțiunilor de tratament

Nu toate varicele necesită operație. Înainte de a discuta despre intervenție, medicul analizează eficiența tratamentului conservator aplicat corect timp de 3–6 luni.

Tratamentul conservator include:

ciorapi compresivi purtați zilnic;

mișcare regulată (mers alert, înot);

controlul greutății;

medicație venotonică, la recomandarea medicului.

Dacă simptomele persistă în ciuda acestor măsuri, intervenția devine o opțiune realistă.

În funcție de caz, medicul poate recomanda:

chirurgie clasică;

ablație endovenoasă cu laser;

ablație prin radiofrecvență;



Pacienții care îndeplinesc criteriile medicale pot beneficia de o operație de vene varicoase prin CAS, dacă sunt documentate simptomele și investigațiile justifică intervenția.

Criterii clare pentru intervenție

Operația de varice devine indicată în câteva situații bine definite.

Simptome persistente care îți afectează viața zilnică

Dacă ai disconfort constant, edeme importante sau nu mai poți sta mult timp în picioare la serviciu, intervenția poate aduce ameliorare.

Complicații documentate

Tromboflebita superficială, ulcerul venos sau episoadele repetate de inflamație necesită tratament activ. În aceste cazuri, simpla monitorizare nu este suficientă.

Modificări progresive ale pielii

Îngroșarea pielii sau pigmentarea brună în zona gleznei indică o insuficiență venoasă avansată.

Eșecul tratamentului conservator

Dacă ai urmat recomandările medicale și nu observi îmbunătățiri, intervenția poate elimina sursa refluxului.

Decizia se ia împreună cu medicul

Discuția cu specialistul trebuie să fie deschisă și clară. Întreabă despre:

beneficiile procedurii recomandate;

riscurile posibile;

perioada de recuperare;

șansele de recidivă.

Orice intervenție implică riscuri, chiar dacă sunt rare: infecție locală, sângerare, tromboză venoasă profundă sau amorțeală temporară pe traiectul nervilor superficiali. Medicul îți va explica modul în care reduce aceste riscuri și ce măsuri trebuie să respecți după procedură.

De regulă, tehnicile endovenoase permit reluarea activităților uzuale în câteva zile. Chirurgia clasică necesită o perioadă de recuperare mai lungă. Dacă te interesează aspectele administrative, consultă și informațiile despre sumele decontate de CAS pentru serviciile medicale și documentele necesare. Reține, însă, că indicația medicală trebuie susținută prin investigații și recomandare de specialitate.

Îngrijirea după operație și monitorizarea

Rezultatul pe termen lung depinde și de modul în care respecți recomandările postoperatorii. În majoritatea cazurilor, medicul îți va indica:

purtarea ciorapilor compresivi între 2 și 6 săptămâni;

mers zilnic pentru stimularea circulației;

evitarea efortului fizic intens temporar;

controale periodice.

Este normal să observi vânătăi sau o ușoară tensiune locală în primele zile. Dacă apare o umflare bruscă a piciorului, febră sau roșeață accentuată, anunță imediat medicul.

Operația de varice nu reprezintă prima soluție pentru orice venă dilatată. Ea devine necesară atunci când simptomele persistă, apar complicații sau investigațiile confirmă un reflux important care nu răspunde la tratament conservator. Consultă un specialist, efectuează investigațiile recomandate și discută opțiunile potrivite pentru situația ta, inclusiv posibilitatea de decontare prin CAS.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical personalizat. Decizia privind tratamentul varicelor se ia împreună cu medicul specialist, în funcție de severitatea afecțiunii și de starea ta generală de sănătate!

