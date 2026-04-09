Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce, în cursul zilei de ieri, 8 aprilie, au intervenit la o agresiune dintre două tinere.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că în timp ce se afla pe strada Victoriei din Baia Mare, o tânără de 15 ani ar fi fost agresată fizic de către o altă tânără de 12 ani.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.