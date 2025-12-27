În zilele de 27 și 28 decembrie, celebra formație instrumental-vocală Dirty Shirt, originară din Maramureș, alături de alte trupe locale invitate, dă startul unei noi ediții a evenimentului „Moș Crăciun e Rocker”, care va avea loc de la ora 19:00, la Grand Gala din Baia Mare.

Ediția din acest an are o semnificație aparte, marcând 30 de ani de activitate ai formației Dirty Shirt. „Moș Crăciun e Rocker” este un eveniment caritabil devenit deja tradiție, inspirat de conceptul francez Père Noël est un Rocker. De-a lungul celor 15 ediții, la fiecare final de an, trupa a adunat comunitatea într-un spirit de sărbătoare, muzică și solidaritate, cu scopul de a strânge jucării pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

Programul evenimentului este următorul:

Sâmbătă, 27 decembrie , Dirty Shirt va urca pe scenă alături de trupele Antpile și Exces de Zel ;

Duminică, 28 decembrie, publicul se va bucura de concertele susținute de Ska-nk și Opoziția, înainte de recitalul formației gazdă.

Cei care vor participa sunt invitați să doneze jucării noi, ce vor ajunge la copiii din medii defavorizate cu sprijinul Asociației Start pentru Performanță. Astfel, acest ultim eveniment al anului 2025 va celebra nu doar parcursul artistic al trupei Dirty Shirt, ci și spiritul de generozitate și unitate al comunității locale.

Biletele pentru ziua de 28 decembrie pot fi achiziționate de aici.