Ziua de 26 decembrie a fost una extrem de agitată pentru polițiștii rutieri din Maramureșul istoric, care au avut de gestionat atât șoferi prinși băuți la volan, cât și un accident rutier grav, relatează IPJ Maramureș.

În urma acțiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, agenții de poliție au depistat patru conducători auto care se aflau la volan după ce ar fi consumat alcool, aparatele etilotest indicând valori peste pragul penal de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Doi dintre șoferi au fost opriți în Vișeu de Sus, iar ceilalți doi în Borșa.

„Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată în cazul unui bărbat de 37 de ani, unde aparatul etilotest a indicat 1,02 mg/l, o concentrație extrem de periculoasă. Alți trei șoferi tineri și de vârstă mijlocie – 21, 23 și 41 de ani – au fost, de asemenea, depistați peste limita legală, fiind conduși la unități medicale pentru probe biologice. Pentru toți, polițiștii au deschis dosare penale, iar cercetările continuă.” scrie maramuresnonstop.ro

Accident grav în Borșa – șapte oameni răniți

Seara s-a încheiat cu un eveniment rutier deosebit de serios. În a doua zi de Crăciun, în jurul orei 23:45, pe DN 18, în Borșa, două autoturisme s-au izbit frontal după ce un tânăr de 22 de ani ar fi intrat pe contrasens. În urma impactului, au fost răniți ambii șoferi, dar și cinci pasageri, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că nu consumaseră alcool. În acest caz, polițiștii efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului.

Mesajul polițiștilor este clar: alcoolul și volanul nu au ce căuta împreună. Conducerea sub influența băuturilor alcoolice, peste limita penală, se pedepsește cu închisoare sau amendă penală, iar permisul este suspendat.