Ziua de 27 decembrie din fiecare an are o semnificație deosebită pentru credincioșii maramureșeni, fiind ziua în care Întâistătătorul Eparhiei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, a fost instalat, în 2016, în scaunul episcopal, în urma alegerii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în această demnitate, în 16 decembrie

De asemenea, este și ziua de prăznuire a Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan și este Ziua tinerilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Sfântul Arhidiacon Ștefan fiind ocrotitorul lor de mai bine de 10 ani.

Astfel, o zi plină de evenimente de Crăciun. Părtaș la acestea a fost și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, care a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de Ierarhi, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, alături de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei:

„Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 32 și 33, spune: Cel ce va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor și Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu Celui din ceruri. Iar Cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de El în fața Tatălui Meu Celui din ceruri. La Crăciun i-am văzut mărturisindu-L pe Hristos pe copiii nevinovați din Betleem și din împrejurimile lui, pentru că a poruncit Irod să fie omorâți toți copiii, temându-se pentru succesiunea la tron. A treia zi de Crăciun, îl vedem mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, care, după ce L-a propovăduit pe Hristos, a avut o dispută cu sinedriu și a fost omorât. Acum, gândindu-ne la viața noastră spirituală, găsim și între Sfinții pe care Sinodul nostru i-a canonizat anul trecut mărturisitori cu viața. Și e suficient să-l pomenim pe Sfântul Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Am putea pomeni și pe alții, însă, dacă se împlinește Cuvântul Mântuitorului cu el, se împlinește și cu alții. Noi, care din darul lui Dumnezeu avem liniște și ne putem manifesta din punct de vedere spiritual, Îl mărturisim pe Domnul Hristos prin viața noastră. A treia zi de Crăciun suntem la Baia Mare. Am venit să participăm la această sărbătoare frumoasă, care ne aduce aminte de întronizarea Preasfințitului Iustin. Și rugăm pe Dumnezeu să-l păzească cu sănătate și să-i țină râvna, râvna propovăduitoare și mărturisitoare pe care o are. Și, la urma urmei, de ce nu, și celor pe care îi povățuiește pe calea către Împărăția lui Dumnezeu să le dea putere ca, prin viața lor, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos”.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin:

„În interiorul praznicului Nașterii Domnului, iată în cea de-a treia zi, îl cinstim pe Întâiul Mucenic creștin, Sfântul Arhidiacon Ștefan, care se alătură frumuseții praznicului Nașterii Domnului. Dacă Fiul lui Dumnezeu se face prunc, devenind om pentru noi și pentru a noastră mântuire, iată că Întâiul Mucenic creștin, Sfântul Arhidiacon Ștefan, este primul care intră în Împărăție, Împărăția lui Dumnezeu, primul care se naște pentru Împărăția lui Dumnezeu și pentru care Mântuitorul Iisus Hristos s-a ridicat de pe Scaunul Slavei Sale, unde stă de-a dreapta Tatălui, s-a ridicat să primească sufletul Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. A zis Sfântul, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui.

Astăzi este sărbătoare minunată în Episcopia noastră, deoarece, în 2014, după ce a avut loc Reuniunea Tinerilor Creștini Ortodocși din Patriarhia Română, prima la nivel național, ITO, cum a fost numită mai târziu, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, întâlnire națională cu participare internațională, au participat 3.500 de tineri atunci, după acea reuniune minunată și după evenimentele care au avut loc, Dumnezeu ne-a inspirat să dăruim tinerilor din episcopia noastră un Sfânt ocrotitor. Și cine putea să fie cel mai potrivit Sfânt ocrotitor și luminător și model pentru tineri decât Sfântul Arhidiacon Ștefan? Așa că am zugrăvit icoana Sfântului ocrotitor al tinerilor, am alcătuit un document și am proclamat ziua aceasta Ziua Tinerilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Apoi Dumnezeu, care lucrează în chip tainic și minunat, a hotărât ca după plecarea Înaltpreasfințitului Părintele Arhiepiscop Justinian, în octombrie 2016, alegerea noastră să aibă loc în luna decembrie și instalarea ca succesor al Înaltpreasfințitului și ca păstor al păstorilor și al poporului lui Dumnezeu din Episcopia Maramureșului și Sătmarului să aibă loc tot în 2016, în 27 decembrie, deci a treia zi de Crăciun de Sfântul Arhidiacon Ștefan, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Îi mulțumim lui Dumnezeu și Sfântului Arhidiacon Ștefan că, iată, astăzi suntem împreună după nouă ani de păstorire în catedrala noastră din Baia Mare cu frumusețea fără egal a copiilor, a tinerilor și copiilor din episcopia noastră, din cele opt protopopiate, care, de obicei, de ziua lor, a treia zi de Crăciun, vin împreună cu protopopii, împreună cu responsabilii cu catehizarea tineretului, vin să ne colinde în catedrală și asta sporește frumusețea minunată a acestui praznic. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul Ierarhilor a fost alcătuit din Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Maramureșului și Sătmarului, soborul preoților slujitori Arhim. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Arhim. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, Protos. Serafim Bilț, eclasiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Marius Nechita, consilier al sectorului teologic-educațional, Pr. Vana Valeriu Mircea, consilier pentru pelerinaje și directorul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Daniel Tirean, inspector C.F.I., Pr. Ionuț Todorca, protopopul de Baia Mare, Pr. Dan Ioan Sidău, protopopul de Sighet, Pr. Dinu Horațiu Brici, protopopul de Vișeu, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Ciprian Coza, protopopul de Chioar, Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul de Oaș, Pr. Ioan Socolan, protopop onorific de Satu Mare, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Mircea Filip, din Paris, Courneuve, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, Pr. Florin Bălan, slujitor al Catedralei.

Soborul diaconilor a fost format din Arhid. Claudiu Grama, consilier cultural cu protocolul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vlad Nechita, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Petru Vasile Bud, referent la secretariatul eparhial, Diac. Ionuţ Hotico, referent la secretariatul eparhial.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, și de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre.

Dintre oficialități au fost prezente Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, membru în Adunarea Națională Bisericească, deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Națională Bisericească, Ioan Tibil, subprefectul de Satu Mare, și primarul Băii Mari, Ioan Doru Dăncuș.

Cuvântul de învățătură

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și s-a referit la relatările apostolului citit azi și al Sfintei Evanghelii despre mărturisirea lui Hristos Domnul.

„Sfântul Ștefan, primul arhidiacon, era tânăr, era credincios, era înțelept, L-a propovăduit pe Domnul Hristos și, fiindcă avea multă trecere în fața oamenilor, a intrat în conflict cu sinedriul. L-au dus să-i pună întrebări și el le-a ținut acest cuvântul lung pe care l-am auzit în Apostolul de astăzi. Neavând argumente, l-au condamnat la moarte fără nici o vină. Și Ștefan, plin de Duhul Sfânt, citim în Faptele Apostolilor, privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și-au năvălit asupra lui. Și, scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a murit! A murit mărturisindu-L pe Domnul nostru Iisus Hristos! Acum, de-a lungul celor două mii și ceva de ani de creștinism, au fost mulți mărturisitori ai Domnului nostru Iisus Hristos. Și ziceam că și în ziua de Crăciun, Evanghelia pe care am auzit-o ne-a prezentat pe pruncii uciși de Irod, atunci când el își temea tronul său. Pruncii uciși de Irod au fost primii mărturisitori ai Domnului nostru Iisus Hristos. Iar a treia zi de Crăciun, îl vedem pe Sfântul Ștefan, tânărul acesta credincios, rugător, înțelept, propovăduindu-L pe Domnul Iisus Hristos și sinedriul, care nu avea argumente împotriva lui, totuși l-a condamnat la moarte și l-au ucis cu pietre,” a spus Îmaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Andrei, vorbind apoi despre câțiva mărturisitori ai Mântuitorului din istorie și din zilele noastre.

Polihroniu

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Polihroniu ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, asupra Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, asupra Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul și asupra Episcopiei Maramureșului și Sătmarului în cei nouă ani trecuți de la instalarea ca Episcop titular a Preasfințitului Părinte Iustin.

Cuvântul de apreciere al Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul

După cuvântul laudatio rostit în fața credincioșilor, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a adresat Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, la cei 9 ani de înscăunarea ca Întâistătător al Eparhiei, un cuvânt de urare:

„Să vă dăruiască Domnul Dumnezeu mulți ani, Preasfinția Voastră! Să vă dăruiască păstorire îndelungată și rodnică! Să vă țină Dumnezeu întreagă sănătatea, pentru a avea mereu ce risipi întru mântuirea sufletelor! Să vă înmulțească Dumnezeu puterile, pentru a putea alerga, oricând și oriunde, după oile care, cumva, s-ar rătăci de turma duhovnicească! Să vă țină Dumnezeu pururea înflăcărată credința, pentru a topi întreaga gheață așezată pe sufletele celor care, din felurite pricini, uitând de Făcătorul lor și îndepărtându-se, astfel, de axa vieții și de Lumina lumii, sunt amenințați de gerul păcatelor! Ca ale vulturului să înnoiască Bunul Dumnezeu tinerețile Preasfinției Voastre, ca, planând deasupra grijilor și suferințelor lumii acesteia, să izvorâți mângâiere sufletească și întărire virtuoasă tuturor celor ce vă vor privi și asculta! Să vă dea Dumnezeu nor de adumbrire în arșița vremurilor și stâlp de lumină în noaptea greutăților! Să vă umple Domnul inima și viața cu sfânta și neprețuita bucurie a mântuirii sufletelor celor ce vă sunt fii duhovnicești!

Astfel ca, după cele mai adânci și roditoare bătrâneți, când veți sta la Înfricoșătoarea Judecată, să puteți mărturisi, cu inima liniștită și plină de veselie sfântă: „Iată, Doamne, eu și pruncii pe care mi i-ai dat!”, ca apoi să primiți cea mai frumoasă și scumpă răsplată, auzind: „Bine, slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău!”

Întru mulți, fericiți și buni ani!”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit câteva daruri din partea tuturor oaspeților sosiți în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, ca semn de prețuire pentru tot ce face pentru credincioșii de pe cuprinsul Eparhiei, pentru chivernisirea lucrurilor din eparhie. Au fost prezenți membrii Permanenței Eparhiale, truditorii Centrului Eparhial, protopopii din Eparhie, stareți și starețe, monahi și monahii, credincioși, tineri și tinere, politicieni, oameni de cultură și artă.

Text: Andrei Fărcaș