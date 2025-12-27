Bărbatul care în ziua de Crăciun a fost căutat, timp de cinci ore, de către poliţişti şi salvamontişti, inclusiv cu o dronă cu termoviziune, a fost găsit de familie teafăr. El se adăpostise la o stână.

Bătrânul de 74 de ani, care suferă de demenţă şi a cărui dispariţie a fost anunţată, în ziua de Crăciun, a fost găsit teafăr.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Maramureş, în noaptea de joi spre vineri, familia a primit o informaţie şi l-a găsit pe septuagenar la o stână din localitatea Viile Apei, el fiind recuperat în siguranţă.

Bărbatul de 74 de ani a plecat de la domiciliul fiului său, într-o zonă de deal şi împădurită din Maramureş, fiind îmbrăcat sumar pentru acest anotimp. Timp de cinci ore el a fost căutat, inclusiv cu ajutorul unei drone cu termoviziune, însă fără rezultat.