Un moment încărcat de emoție a avut loc la Settimo Torinese, unde comunitatea de români, în special cea originară din Borșa, s-a reunit pentru inaugurarea noii Biserici Ortodoxe Române. Evenimentul a fost marcat și de semnarea oficială a acordului de înfrățire dintre cele două orașe.

Documentul a fost semnat de primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, în numele comunității din Maramureș, gest care consolidează relațiile dintre administrațiile locale și comunitățile de români stabilite în Italia.

Primarul a subliniat importanța momentului pentru borșenii plecați peste hotare, dar și pentru cei rămași acasă.

„Astăzi, la Settimo Torinese, am trăit un moment plin de emoție alături de borșenii noștri stabiliți aici, la inaugurarea noii Biserici Ortodoxe Române. Este un loc care vorbește despre credință, despre dorul de casă și despre rădăcinile pe care le purtăm cu noi oriunde mergem. Am avut onoarea să semnez, în numele borșenilor de acasă, acordul de înfrățire dintre Settimo Torinese și Borșa – un gest care arată că, atunci când există respect și prietenie, distanțele nu mai contează. M-am bucurat să vă văd, să ne strângem mâinile și să simțim că, oriunde am fi, rămânem aceeași comunitate”, a declarat primarul Ion Sorin Timiș.

Înfrățirea dintre cele două orașe deschide noi oportunități de colaborare în plan cultural, social și administrativ, dar reprezintă și o recunoaștere a rolului important pe care comunitatea românească din Italia îl are în păstrarea identității și a legăturii cu locurile natale.