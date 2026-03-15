Regimul comunist din Cuba dă semne de deschidere în relația cu Statele Unite ale Americii, după ce președintele Miguel Díaz-Canel a confirmat că au avut loc discuții recente între autoritățile de la Havana și administrația americană pentru rezolvarea unor dispute bilaterale de lungă durată.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, unde liderul cubanez a precizat că dialogul a avut loc prin canale diplomatice și consulare și că scopul acestuia a fost identificarea unor soluții pentru tensiunile dintre cele două state.

„Aceste discuții au avut ca scop găsirea de soluții, prin dialog, la diferențele bilaterale care există între cele două națiuni”, a transmis Díaz-Canel.

În același timp, autoritățile cubaneze au confirmat că o echipă de experți ai Federal Bureau of Investigation (FBI) urmează să ajungă pe teritoriul insulei pentru a participa la investigarea unui incident armat produs pe mare.

Potrivit autorităților de la Havana, zece exilați cubanezi aflați la bordul unei ambarcațiuni rapide ar fi încercat să pătrundă în apele teritoriale ale Cubei, ceea ce a dus la un schimb de focuri cu forțele cubaneze. În urma confruntării, cinci dintre infiltrați au murit, iar ceilalți au fost răniți și reținuți.

Președintele cubanez a precizat că investigația se va desfășura în colaborare cu autoritățile americane.

„Există o colaborare cu omologii noștri americani și așteptăm sosirea unui grup de experți ai FBI pentru a continua ancheta”, a declarat Díaz-Canel.

Confirmarea discuțiilor dintre Havana și Washington vine după ce administrația președintelui american Donald Trump a relansat presiunile asupra regimului cubanez, în contextul crizei economice severe cu care se confruntă insula.

Situația economică din Cuba s-a deteriorat în ultimele luni, după sancțiunile impuse de SUA și reducerea livrărilor de petrol din partea Venezuelei, condusă de Nicolás Maduro. Criza energetică a provocat inclusiv pene masive de curent care au afectat milioane de locuitori.

Liderul cubanez a avertizat însă că negocierile cu Washingtonul sunt procese complexe și de durată. „Toate acestea necesită timp”, a spus Díaz-Canel, subliniind că evoluția relațiilor dintre cele două țări va depinde de menținerea canalelor de dialog deschise.