Rotary Club Baia Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, organizează miercuri, 18 martie, conferința „Drogurile – de la fascinație la dependență”, un eveniment dedicat conștientizării riscurilor asociate consumului de substanțe interzise în rândul tinerilor.

Conferința va include două sesiuni distincte, adresate atât elevilor, cât și adulților implicați în educația și sprijinul acestora.

Prima sesiune, programată între orele 09:00 și 12:00, este destinată elevilor de gimnaziu și liceu și va avea loc în Colegiul de Arte Baia Mare, în Sala Rotary. În cadrul întâlnirii vor fi abordate teme legate de riscurile consumului de droguri, mecanismele dependenței și importanța prevenției.

A doua sesiune se va desfășura de la ora 16:00 și este dedicată profesorilor, părinților, psihologilor, medicilor și tuturor persoanelor interesate. Aceasta va avea loc în amfiteatrul Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare.

Organizatorii subliniază că evenimentul face parte dintr-un demers mai amplu de informare, prevenție și responsabilizare, menit să contribuie la o mai bună înțelegere a fenomenului consumului de droguri și la protejarea tinerilor.