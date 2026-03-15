„Singura autoritate pe care conştiinţa individuală nu şi-o pune niciodată sau aproape niciodată la îndoială e autoritatea morală. Capacitatea de a distinge între bine şi rău, între viciu şi virtute, dreptate şi nedreptate pare a fi la îndemâna tuturor”.

(Minima Moralia, Andrei Pleșu, Editura Humanitas, 1994)

Fiul filosofului Andrei Pleșu a fost trimis în judecată, vineri, 13 martie, de DIICOT pentru trafic de droguri. Mihai Alexandru Pleșu fusese reținut în același dosar în aprilie 2019, și plasat apoi sub control judiciar. Acum riscă până la 12 ani de închisoare.

Potrivit Ziarul de Iași, mai sunt încă șase persoane acuzate în acest dosar. Procurorii de la DIICOT Iași susțin că, în aprilie 2019, rețeaua se afla în supraveghere de mai multe luni. Aceștia au anunțat că suspecții comercializau droguri de risc și de mare risc – respectiv cannabis și ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iași.

Procurorii au mai declarat că Mihai Alexandru Pleșu „a reprezentat principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din județul Iași”.

Fiul lui Andrei Pleșu ajutat de partenera sa a încercat să cultive cannabis. Procurorii spun că sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul București este o persoană de naționalitate străină, respectiv cetățenie britanică.

După perchezițiile din aprilie 2019 s-au găsit locații prevăzute cu dispozitive de cultivare și întreținere a plantațiilor (lămpi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum și diferite cantități de cocaină, cannabis, ecstasy, rezină cannabis (hașiș), ciuperci halucinogene, cântare electronice de precizie, grindere pentru mărunțit substanța vegetală.

Judecătorii de la Iași au respins propunerea de arestare preventivă a lui Pleșu.

„Cum spune vorba aia, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în țara asta. Sunt nevinovat, sunt bucăți, realmente, și vreau să-mi văd copilul. (…) S-a vorbit de niște lucruri inexistente și trăsnăi. Este o nedreptate și îmi doresc să se dovedească treaba asta.

Eu lucrez cu copiii, cine își mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri? Evenimentul mi-a distrus practic viața profesională. Vreau să-mi văd părinții, nici nu vreau să-mi imaginez cu ce griji au stat, amândoi sunt cardiaci”, declara Mihai Alexandru Pleșu.

„(…) în șapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reușit nicio tranzacție cu Mihai Pleșu. Am depus judecătorilor Curții de Apel Iași și un set de caracterizări ale părinților ai căror copii fac terapie prin artă cu Mihai Pleșu.

A fost menținută hotărârea judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunal (…) Nu am văzut la dosar probe care să susțină acuzațiile procurorilor. Gândul lui se îndreaptă spre acest lucru: să își dovedească nevinovăția. Va conlucra în acest dosar și va răspunde cererilor anchetatorilor”, au declarat atunci avocații săi.