Locuitorii din Suciu de Sus sunt invitați să se alăture unei ample acțiuni de ecologizare organizate în cadrul campaniei „Maramureș Curat”, menită să contribuie la protejarea mediului și la înfrumusețarea comunității.

Evenimentul va avea loc marți, 31 martie 2026, în intervalul orar 09:00 – 13:00, punctul de întâlnire fiind stabilit în curtea Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”.

Participanții vor lua parte la activități de curățare a drumurilor și a malului râului, într-un efort comun de a reda un aspect îngrijit zonei. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei dornici să se implice – tineri, copii, vârstnici – subliniind importanța solidarității în astfel de inițiative.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să contribuie individual la menținerea curățeniei, prin igienizarea spațiilor din jurul locuințelor, a terenurilor pe care le dețin, precum și a șanțurilor din fața proprietăților.

Acțiunea face parte dintr-un demers mai amplu de responsabilizare civică și protecție a mediului, demonstrând că, prin implicare comună, o comunitate poate deveni mai curată și mai plăcută pentru toți locuitorii săi.