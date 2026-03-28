Meteorologii anunţă, vineri, că temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea zonelor ţării în următoarele patru săptămâni. Precipitaţiile, însă, vor înregistra un excedent în prima parte a intervalului.

30 martie – 6 aprilie. Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice şi local în cele centrale, precum şi în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali, dar şi local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului

6-13 aprilie. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

13-20 aprilie. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru aceast interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

20-27 aprilie. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.