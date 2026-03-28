Rusia anunță că va opri exporturile de benzină de la 1 aprilie pentru a ține sub control prețurile și pentru a evita lipsa de combustibil pe piața internă.

Guvernul Rusiei a decis să pregătească o măsură prin care exporturile de benzină vor fi suspendate începând cu 1 aprilie. Viceprim-ministrul Alexander Novak a cerut Ministerului Energiei să redacteze un act oficial în acest sens, scrie Reuters, citat de Mediafax.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa de stat, restricția ar urma să fie aplicată până pe 31 iulie. În această perioadă, prețurile petrolului și ale produselor derivate înregistrează variații majore, influențate de criza din Orientul Mijlociu.

Alexander Novak a explicat că aceste fluctuații afectează echilibrul pieței, însă a mai spus și faptul că cererea externă pentru resursele energetice rusești rămâne ridicată. Autoritățile susțin că nivelul de procesare a țițeiului se menține similar cu cel din anul anterior, fapt care permite asigurarea necesarului intern de combustibil.

Decizia are legătură și cu problemele apărute recent în aprovizionare. În mai multe regiuni din Rusia, dar și în zone din Ucraina aflate sub control rusesc, au existat lipsuri de benzină. Aceste situații au apărut după atacurile asupra rafinăriilor, mai relatează sursa citată.

Nu este prima intervenție de acest tip. Rusia a mai limitat exporturile de benzină și motorină pentru a controla prețurile și pentru a evita crizele de aprovizionare pe plan intern.