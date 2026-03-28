Părintele profesor universitar dr. Constantin Necula va susține în Baia Mare, în sala mare a Teatrului Municipal, conferința „Despre frumusețea credinței”, organizată de Casa Corpului Didactic Maramureș și de Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Inițiatorii evenimentului sunt prof. Dr. Anca Costin-Hendea și prof. dr. Adrian Sabău. Această întâlnire se înscrie în șirul conferințelor organizate în cadrul proiectului CoolTURE. EduVOCATION. ProfESSIONALISM. și reprezintă un demers curajos prin care cei doi profesori propun elevilor conexiuni spirituale cu reprezentanți de seamă ai lumii culturale românești. În cadrul proiectului, au conferențiat, printre alții, prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, criticul literar Alex. Ștefănescu.

Prioritate în privința rezervării locurilor au elevii și profesorii, iar intrarea în sală se va realiza pe baza invitațiilor emise de organizatori. Numărul mare al solicitărilor de participare reclamă nevoia organizării altor evenimente similare, în perioada următoare.