Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile joi, 4 iunie, între orele 09.00 și 17.00, pe str. Victoriei – tronsonul cuprins între PRONTO și str. Valea Borcutului, str. Cristian pentru lucrări de modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile – înlocuire hidranți.

Tot joi, 4 iunie, între orele 09.00 și 14.00 nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe bd. Independenței (tronson cuprins între bd. Decebal și Dacia Service), unde se execută lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile – înlocuit hidrant.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.

În Seini pe str. Libertății, str. Zugău, str. Viilor, str. General Georgescu se desfășoară lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă până la ora 11.00.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.