Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 3 iunie, până la ora 14.00, pe str. Zefirului pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot miercuri, 3 iunie, până la ora 12.30, nu vor avea apă la robinete locuitorii de pe strada Cucului din Groși, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.