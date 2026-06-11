Elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Baia Sprie au participat la o activitate educativă desfășurată la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, în cadrul programului „Mistere și povești din preistorie. Primii oameni”. Activitatea a fost susținută de conservatorul Zamfir Șomcutean, care i-a purtat pe cei mici într-o incursiune fascinantă în lumea preistorică, prezentându-le modul de viață al oamenilor de la începuturile umanității, primele forme de adăpost, descoperirea focului și animalele specifice epocilor îndepărtate, precum mamuții și rinocerii lânoși.

Partea practică a întâlnirii a fost dedicată creativității, copiii realizând puzzle-uri din hârtie cu tematică preistorică, activitate menită să îmbine jocul cu procesul de învățare și fixare a cunoștințelor.

Reprezentanții muzeului au transmis că astfel de activități contribuie la apropierea copiilor de istorie într-un mod interactiv și atractiv, stimulând curiozitatea și dorința de cunoaștere.

La final, organizatorii le-au urat participanților o vacanță frumoasă și plină de descoperiri.

Sursa: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș