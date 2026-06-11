Colectivul medical al Serviciului Județean de Medicină Legală (SJML) Maramureș și-a exprimat public nemulțumirea față de modificările legislative privind salarizarea personalului din medicina legală, aflate în prezent în dezbatere. Reprezentanții instituției susțin că noile prevederi ignoră specificul și riscurile profesiei și avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile, protestele ar putea fi extinse la nivel național.

Într-o declarație de presă prezentată joi, 11 iunie, la Baia Mare, medicii legiști arată că proiectul prevede reducerea sporului pentru condiții de muncă de la nivelul actual de 55-85% la maximum 50%, precum și diminuarea coeficientului de salarizare al medicului legist de la 6,4 la 4.

Potrivit colectivului SJML Maramureș, modificările sunt propuse fără o analiză de specialitate privind condițiile de muncă și riscurile la care este expus personalul din medicina legală.

„Statul ne comunică oficial că, începând de la o dată calendaristică, aceleași cadavre devin mai puțin periculoase, aceleași noxe mai puțin toxice și același impact psihologic mai ușor de suportat”, se arată în poziția publică transmisă de instituție.

Medicii susțin că protestul nu este generat exclusiv de aspectele salariale, ci de modul în care este abordată reforma sistemului. Aceștia consideră că activitatea desfășurată în medicina legală nu poate fi inclusă într-o grilă comună fără a ține cont de particularitățile profesiei.

„Nu am ieșit să cerem privilegii și nu ne negociem demnitatea profesiei. Cerem un singur lucru: ca orice modificare ce ne privește să pornească de la realitatea muncii noastre, nu de la nevoia de a închide o coloană într-un tabel bugetar”, au transmis reprezentanții SJML Maramureș.

În mesajul adresat inițiatorilor proiectului, cadrele medicale ridică și problema diferențelor dintre activitatea administrativă și cea desfășurată în laboratoarele și sălile de autopsie, întrebând pe ce criterii morale poate fi justificată diminuarea valorii muncii lor.

Reprezentanții serviciului se declară deschiși dialogului cu autoritățile, însă avertizează că, dacă revendicările nu vor fi analizate, formele de protest vor continua și se vor intensifica în mod legal și coordonat la nivel național.

În același timp, medicii legiști dau asigurări că activitatea instituției și serviciile medico-legale oferite cetățenilor nu vor fi afectate, iar investigațiile necesare în cazurile de decese suspecte, violență sau abuz vor continua să fie efectuate în condiții normale.

Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș deservește întreg județul și realizează expertize, constatări și alte lucrări medico-legale solicitate de organele de urmărire penală, instanțele de judecată și persoanele fizice.