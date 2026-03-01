Primăvara natura renaște și aduce în atenția noastră, a tuturor, femeile, cu sensibilitatea, tăria și frumusețea lor.

În uniformă sau nu, femeile din cadrul Inspectoarului de Poliție Județean Maramureș, prin dedicare și profesionalism, servesc intereselor cetățenilor și își aduc aportul la menținerea siguranței publice.

Prima zi de primăvară vine cu respect și recunoștință pentru o tânără polițist din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, care dincolo de sensibilitatea și feminitatea ce o caracterizează, dă dovadă de fermitate în aplicarea legii.

În urmă cu puțin timp, când mai toate tinerele de seama ei îmbrăcau rochii strălucitoare, Alexandra îmbrăca uniforma. Când aceleași tinere erau în saloane de înfrumusețare, Alexandra era în sediul poliției. Când mai toate femeile erau în toiul pregătirilor pentru petrecerea de Revelion, Alexandra „era în toiul” administrării probatoriului necesar pentru reținerea unui bărbat, care după ce și-ar fi agresat fizic soția, ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Pentru siguranța victimei, colega noastră nu a dat nicio clipă înapoi și a luat măsura reținerii față de un bărbat, în Ajunul Anului Nou. Pentru ea nu a contat să se pună pe primul loc, ci să prioritizeze siguranța victimei și aplicarea cu fermitate a legii.

În mod constant Alexandra se remarcă prin activitatea desfășurată cu profesionalism și determinare atât în mijlocul celor mici, în cadrul unităților de învățământ, cât și în cazul conflictelor intrafamiliale, unde gestionează eficient fiecare situație pe care o are în lucru.

Ne mândrim cu ea mai ales că nu își face doar datoria de polițist, ci inspiră prin propriul exemplu și demonstrează că, indiferent de împrejurări, consecvența, curajul și implicarea sunt esențiale