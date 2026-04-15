Miercurea din Săptămâna Luminată se mai numește și Sfânta Mercurie, ori „nunta șoarecilor”. Ziua cu „dezlegare la pește” în care porțile Raiului sunt deschise pentru sufletele păcătoşilor reţinute în iad.

În popor, miercurea din Săptămâna Luminată mai este cunoscută și ca „nunta șoarecilor”, iar femeile nu au voie să muncească astăzi pentru că aduc rozătoarele în casă și vor fi lipsite de bucate pe masă tot restul anului.

Zilele de miercuri și vineri din Săptămâna Luminată sunt cu „hărți”, adică toți credincioșii au dezlegare la mâncărurile „de dulce” datorită Învierii Domnului Iisus Hristos. Totodată, conform Tipicului Sfântului Sava, creștinii au și dezlegare la pește miercurea și vinerea, în perioada cuprinsă între Învierea Domnului și Duminica Tuturor Sfinţilor, prima după Rusalii.