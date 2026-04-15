Credincioșii sunt invitați să participe la hramul de primăvară al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, prilejuit de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, cel de-al doilea hram al așezământului monahal.

Programul liturgic

Joi, 16 aprilie – Ajunul hramului

07:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie

11:00 – Aducerea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni din Paraclisul „Sfântul Ierarh Nicolae” și așezarea spre închinare lângă Altarul de vară

18:00 – Vecernia și Acatistul Izvorul Tămăduirii

21:30 – Priveghere: Utrenia, Paraclisul Izvorul Tămăduirii, Acatistul Învierii Domnului și rugăciuni pentru cei bolnavi

Vineri, 17 aprilie – Ziua hramului

03:00 – Prima Sfântă Liturghie

06:00 – Sfințirea apei (Aghiasma mică)

07:00 – Taina Sfântului Maslu de obște

09:30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească

„Vă așteptăm să luați parte la aceste momente de rugăciune și binecuvântare, într-unul dintre cele mai importante evenimente spirituale ale anului”, este invitația arhim. Macarie Motogna, starețul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.