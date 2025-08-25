Conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, au fost două din infracțiunile rutiere constatate de polițiștii maramureșeni în cursul zilei de 24 august a.c.

Asumarea responsabilității este unul dintre cei mai importanți factori care definesc caracterul real al unei persoane. Este important să nu uităm faptul că deciziile noastre aduc adesea recompense, dar și consecințe.

La data de 24 august a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, au oprit pentru control un autoturism pe raza comunei Călinești.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 22 de ani, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști în baza de date, s-a stabilit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus de acesta avea montate un set de plăcuţe cu numere de înmatriculare care nu era atribut acelui autoturism.

La data de 24 august a.c., în jurul orei 18.40, polițiștii din Baia Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool din sânge.

Tot în cursul zilei de ieri, 24 august, Polițiștii din Șomcuta Mare, au oprit pe drumul public D.C. 62 un vehicul tip cross.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un tânărul care conducea autoturismul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul nu figurează înmatriculat/înregistrat în circulație.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări sub supravegherea procurorului de caz.