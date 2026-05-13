Poligonul Walter B.L.S. din Baia Mare a găzduit marți, 12 mai 2026, cea de-a III-a ediție a Concursului de tir cu pistolul organizat de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I., Filiala „Pintea Viteazu” Maramureș. Evenimentul a adunat 21 de participanți, într-o competiție în care precizia, concentrarea și fair-play-ul au fost puse în prim-plan.

Competiția s-a desfășurat într-o atmosferă marcată de respect reciproc și camaraderie, participanții demonstrând că pasiunea pentru performanță și spiritul competitiv rămân vii indiferent de vârstă. Organizatorii au subliniat faptul că evenimentul a reprezentat nu doar o întrecere sportivă, ci și un prilej de întâlnire și consolidare a relațiilor dintre foștii colegi și membrii comunității militare în rezervă.

Unul dintre cele mai tensionate momente ale concursului a fost lupta pentru locul al III-lea. Trei concurenți – col. (r) Ioan Marchiș, col. (r) Ioan Tălpășan și col. (r) Vasile Marina, au încheiat cu același punctaj, fiind necesară repetarea tragerii pentru stabilirea clasamentului final. În urma departajării, col. (r) Ioan Tălpășan a reușit să obțină punctajul decisiv și să urce pe podium.

Clasamentul final al competiției:

Locul I – pas. (r) Adrian Birtoc

Locul II – pas. (r) Florin Șuba

Locul III – col. (r) Ioan Tălpășan

Festivitatea de premiere a fost oficiată de prim-vicepreședintele filialei, col. (r) Ioan Marchiș, alături de președintele Filialei ANCMRR „Pintea Viteazu” Maramureș, col. (r) Ioan Ceterchi. Câștigătorii au primit medalii și diplome, iar ceilalți concurenți au fost recompensați cu diplome de participare. Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în desfășurarea evenimentului, în special administratorului S.C. Walter B.L.S., Karenits Alois Walter, pentru sprijinul acordat, precum și arbitrului competiției, pas. (r) Liviu Făt, pentru profesionalism și implicare.

„Fiecare țintă atinsă a însemnat perseverență, concentrare și dorința de a da tot ce este mai bun”, au transmis reprezentanții organizatorilor la finalul competiției.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă festivă, participanții subliniind importanța unor astfel de întâlniri care promovează colaborarea, prietenia și respectul pentru disciplina militară.