După aproape două secole de la descoperirea sa întâmplătoare, legendarul tezaur preistoric de la Sarasău revine simbolic acasă și poate fi admirat, pentru prima dată, aproape în întregime, la Sighetu Marmației.

Piese valoroase păstrate până acum în colecțiile Muzeului Național Maghiar din Budapesta și ale Muzeului Național de Istorie a României sunt reunite într-o expoziție-eveniment dedicată unuia dintre cele mai importante tezaure preistorice descoperite pe teritoriul actual al României.

Descoperit în primăvara anului 1847, pe dealurile din apropierea localității Sarasău, tezaurul a fost fragmentat încă din momentul găsirii sale. De-a lungul timpului, multe dintre podoabele din aur au fost pierdute, topite sau dispersate, însă artefactele salvate au traversat generații și granițe, devenind mărturii prețioase ale unei istorii vechi de peste trei milenii.

Expoziția „Comori din Epoca Bronzului – Tezaurul de la Sarasău” aduce în fața publicului nu doar obiecte arheologice de o valoare excepțională, ci și povestea fascinantă a unei civilizații străvechi, a patrimoniului și a identității culturale maramureșene.

Vernisajul expoziției are loc în 15 mai, ora 15.00, la Muzeul de Istorie-Arheologie, Sighetu Marmației, obiectele putând fi admirate până în 21 iunie.