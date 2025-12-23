Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au descoperit într-o mașină de teren aproximativ 19.000 de pachete de țigări de proveniență duty-free, în valoare de peste 366.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

În data de 22 decembrie a.c., în jurul orei 20.30, acționând în baza unei analize de risc, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri, pe o stradă din municipiul Sighetu Marmației, un autoturism de teren, pe care erau aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Norvegiei.

Deoarece șoferul mașinii nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, lucrătorii noștri au declanșat o acțiune pentru oprirea acestuia. Dupa aproximativ 1 km, șoferul a abandonat mașina și a fugit spre o livadă din zonă. Pentru reținerea acestuia, polițiștii de frontieră au efectuat somații verbale, însă, pentru că nu s-a oprit, a efectuat și un foc de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

În mijlocul de transport au fost observate mai multe colete învelite în folie de culoare neagră, ambalaje specifice baxurilor cu țigări. Maşina a fost condusă la sediul instituției, iar în urma inventarierii bunurilor aflate în interiorul acesteia a rezultat cantitatea de 38 de baxuri de țigări (18.970 de pachete), diferite mărci, provenite din magazine de tip duty-free.

Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 366.121 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. De asemenea, autovehiculul, în valoare de aproximativ 20.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră maramureșeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.