Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a „paralizat“ întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru. Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară.

La această oră, în urma ninsorilor abundente și a viscolului, sunt închise sau restricționate circulației următoarele sectoare de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale:

Drumuri închise circulației:

A0 – între km 22+000 și km 40+200 (DN1 – DN2)

A1 – sensul de circulație Pitești – București

A3 – București – Ploiești

A7 – între km 0+000 și km 194+000 (Dumbrava, județul Prahova – Adjud, județul Vrancea)

DN 22 – Râmnicu Sărat (județul Buzău) – Brăila

DN 23B – Ciorăști (km 0+000) – Măicănești (km 14+000)

DN 2B – Buzău – Brăila

Drumuri cu restricții de 3,5 tone:

DN 2C – Costești, județul Buzău (km 0+000) – Slobozia, județul Ialomița (km 79+400)

Drumuri cu restricții de 7,5 tone:

A0 – între km 52+000 și km 75+000 (A2 – DN5)

A2 – București – Fetești

DN 1D – Albești Paleologu, județul Prahova – Urziceni, județul Ialomița

DN2 – Afumați, județul Ilfov – Buzău

Drumul Național Centura București (DNCB) – km 0+000 km 23+ 000 și km 54+000 – km 72+500

În intervalul 17.02.2026, ora 18:00 – 18.02.2026, ora 06:00, personalul CNAIR a acționat cu 1447 de utilaje și a răspândit 10502 tone de material antiderapant și 10,4 tone clorură de calciu.

Pe perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să evite călătoriile care nu sunt urgente, pentru a preveni accidentele și a menține siguranța în trafic.