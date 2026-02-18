ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00.

Fenomene vizate: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol.

Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.