Situație neobișnuită în comuna Șieu, județul Maramureș, unde un microbuz școlar a fost executat silit de către un executor judecătoresc, în urma unor datorii mai vechi ale administrației locale.

Primăria Șieu se află într-o situație financiară dificilă, cu popriri pe conturi și executări silite dispuse pentru sume neachitate din anii anteriori. Conform informațiilor disponibile, printre bunurile vizate de executare s-a numărat și microbuzul școlar primit de administrația locală în anul 2017 de la Ministerul Dezvoltării, folosit zilnic pentru transportul elevilor din localitate.

Cazul ridică semne de întrebare privind limitele în care pot fi executate silit bunuri publice destinate exclusiv activităților educaționale. În ultimii ani, mai multe unități administrativ-teritoriale din Maramureș s-au confruntat cu probleme similare, fiind obligate să achite datorii acumulate din proiecte sau contracte mai vechi.

Autoritățile locale din Șieu caută în prezent soluții pentru a asigura continuitatea transportului elevilor, în condițiile în care microbuzul școlar reprezenta singurul mijloc de deplasare organizată către unitățile de învățământ din comună.