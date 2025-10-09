Zi de mare importanță pentru comunitatea din Seini, unde a fost inaugurat cel mai performant sistem PET-CT din România, parte a unui centru de excelență în diagnostic și tratament oncologic.

Evenimentul marchează un moment istoric pentru sistemul medical local și regional, aducând în Maramureș o tehnologie de ultimă generație, asistată de inteligență artificială, care permite depistarea timpurie a cancerului cu o precizie ridicată, reducerea dozei de radiații și obținerea unui diagnostic rapid și personalizat.

„Astăzi este o zi deosebită pentru Seini și pentru întreaga regiune. Inaugurăm împreună un centru care aduce nu doar aparatură medicală de vârf, ci și speranță pentru pacienți”, a transmis primărița Gabriela Tulbure, subliniind importanța investiției pentru sănătatea publică.

Doamna primar a ținut să aducă un omagiu special domnului Mircea Rusu, cel care s-a implicat direct în realizarea proiectului.

„Această realizare a fost posibilă datorită domnului Mircea Rusu, a cărui implicare, viziune și generozitate au făcut ca acest proiect să prindă viață. Prin această investiție, oferim oamenilor o șansă reală la o viață mai bună”, a spus edilul.

Clinica inaugurată la Seini devine, astfel, un reper național în domeniul imagisticii medicale, fiind echipată cu cea mai avansată tehnologie PET-CT din țară.

„De astăzi, avem în Seini nu doar o clinică, ci un simbol al progresului și al grijii față de oameni. Fie ca acest centru să aducă sănătate, alinare și încredere tuturor celor care îi vor trece pragul”, a mai declarat Gabriela Tulbure.