În perioada 07-08 octombrie s-au desfășurat în București la Palatul Parlamentului – sala Nicolae Iorga, lucrările celei de-a XXV-a ediție a Congresului profesiei contabile din România, cel mai important eveniment de contabilitate, fiscalitate și business din România, cu tema #SmartAccounting powered by AI.

Cel mai important eveniment al anului organizat de CECCAR a fost dedicat rolului inteligenței artificiale în transformarea profesiei contabile, implicit a mediului de afaceri și a parteneriatului dintre acestea și instituții și autorități și a reunit specialiști de la nivel național și internațional – membrii CECCAR, reprezentanți ai mediului academic, ai autorităților și instituțiilor de reglementare, ai mediului de afaceri, precum și ai celor mai importante organizații internaționale și regionale din domeniul financiar-contabil.

Filiala CECCAR Maramureș a fost prezentă la acest eveniment prin președintele filialei conf. univ. dr. Cucoșel Constantin și vicepreședintele filialei Komlosi Judit, cărora li s-a alăturat d-na deputat Chilat Crina Fiorela – membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților.

În prima zi a evenimentului, după deschiderea lucrărilor congresului și cuvântul de bun venit adresat participanților de către Președintele Consiliului Superior al CECCAR d-na Elena Ecaterina Chivu și Vicepreședintele dl Robert Aurelian Șova, au urmat mesajele transmise de reprezentanții Guvernului României, ai autorităților și instituțiilor prezente la congres.

În cadrul sesiunii plenare a congresului moderată de dl Robert Aurelian Șova – Vicepreședinte CECCAR, au fost prezentate expuneri pe marginea temei congresului de către dl Lee White, CEO, IFAC, dl Philippe Arraou, President, European Tax Adviser Federation și dl Eelco van der Enden, CEO, Accountancy Europe.

În cea de-a doua zi a congresului lucrările s-au desfășurat în cadrul a 3 paneluri având ca teme:

Panel I: Challenges, opportunities, and ethics of using AI in SMPs – jointly organized with Accountancy Europe;

Panel II: Taxation and automation driven by AI – jointly organized with ETAF;

Panel III: Artificial Intelligence in forensic accounting: transforming investigation, detection, and prevntion of economikc fraud.

În finalul evenimentului s-au tras și s-au prezentat concluzii asupra aspectelor dezbătute și s-au adresat mulțumiri participanților la acest eveniment.

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

conf. univ. dr. Cucoșel Constantin