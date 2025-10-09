Miercuri, 8 octombrie, la sediul temporar al Consiliului Județean Maramureș a avut loc prima întâlnire a factorilor interesați din județul Maramureș în cadrul proiectului „Green LUPO – „Politici de utilizare ecologică a terenurilor prin managementul terenurilor pentru a proteja și reface natura și biodiversitatea”, finanțat în cadrul programului INTERREG Europe 2021-2027, apelul 3.

Proiectul Green LUPO se derulează în perioada 1 mai 2025 – 30 aprilie 2028, fiind implementat de un consorțiu internațional alcătuit din 10 parteneri. Liderul de parteneriat este Ministerul Infrastructurii și Agriculturii din Turingia – Germania, iar partenerii sunt Voievodatul Malopolska (Polonia), Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (Letonia), Ministerul Comunității Germanofone (Belgia), Regiunea Normandia (Franța), Provincia Autonomă Trento (Italia), Regiunea Macedonia de Vest (Grecia), Consiliul Regional Durres (Albania), Ministerul Construcțiilor și Amenajării, Cantonul Herțegovina-Neretva (Bosnia-Herțegovina) și Consiliul Județean Maramureș (România).

La prima întâlnire a factorilor interesați în cadrul proiectului Green LUPO au fost prezenți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor și organizațiilor implicate în implementare, printre care: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM), Asociația Ecologic, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Geografie – Extensia Sighetu Marmației, UAT Municipiul Baia Mare, UAT Municipiul Sighetu Marmației, UAT Oraș Seini, UAT Oraș Târgu Lăpuș și UAT Oraș Vișeu de Sus.

Agenda întâlnirii a cuprins prezentarea proiectului Green LUPO, o sinteză a exemplelor de bună practică diseminate în cadrul primului atelier de lucru internațional desfășurat în localitatea Eupen (Belgia), în luna iunie, precum și discuții privind implementarea Acordului de cooperare, urmate de o sesiune de întrebări, răspunsuri și recomandări pentru consolidarea colaborării cu factorii interesați.

Evenimentul a fost deschis de administratorul public al județului Maramureș, Sandu Hotima, care a evidențiat faptul că, prin proiectul Green LUPO, județul Maramureș are oportunitatea de a valorifica experiența partenerilor europeni pentru a transforma terenurile degradate în zone cu valoare ecologică, subliniind că este necesar un efort conjugat pentru ca astfel de inițiative să nu rămână doar la nivel de discuții, ci să genereze rezultate concrete și beneficii reale pentru comunitate și mediu.

În ceea ce privește prezentarea proiectului Green LUPO, factorilor interesați li s-a subliniat că acesta urmărește îmbunătățirea politicilor publice privind utilizarea ecologică a terenurilor, protejarea și refacerea naturii și biodiversității, prin management sustenabil al terenurilor contaminate și integrarea principiilor de dezvoltare teritorială fără extinderea suprafețelor construite.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea exemplelor de bune practici diseminate în cadrul atelierului de lucru interregional de la Eupen, care a reliefat inițiative privind armonizarea politicilor naționale pentru atingerea obiectivului european „Zero Ocupare Netă a Terenurilor (ZONT)” până în 2050, prin politici integrate de planificare spațială, reutilizarea terenurilor brownfield, limitarea expansiunii urbane și monitorizarea digitală a ocupării terenurilor. Regiunile partenere au subliniat necesitatea sistemelor clare de monitorizare geospațială, a cooperării multi-nivel și a participării publice, precum și echilibrul între protecția mediului, dezvoltarea economică și accesul la locuințe.

Instrumentul de politică al județului Maramureș vizat în cadrul proiectului Green LUPO este Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), care are rol director și stabilește cadrul spațial al dezvoltării durabile, iar prin cel de-al treilea obiectiv strategic, respectiv eficientizarea relației om–mediu prin management integrat al deșeurilor, reconstrucția ecologică a zonelor miniere și reducerea impactului asupra mediului.

În încheiere, factorilor interesați le-a fost prezentat și Acordul de cooperare dintre factorii interesați, document care stabilește cadrul parteneriatului local pentru implementarea proiectului, Consiliul Județean Maramureș exprimându-și deschiderea de a include, după caz, noi parteneri regionali dispuși să contribuie la atingerea obiectivelor Green LUPO.

Proiectul Green LUPO se derulează în perioada 1 mai 2025 – 30 aprilie 2028, având un buget total pentru cei 4 ani de implementare de 2,050,696 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș este de 194,562.00 cu o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională de 80%, în valoare de 155,649.60 euro, 18% cofinanțare națională, în valoare de 35021,16 euro și 2% contribuția proprie a Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 3891,24 euro.