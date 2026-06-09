Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Borșa au deschis un dosar penal pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru vătămare corporală din culpă.

Intervenția a avut loc aseară, în jurul orei 23:15, pe strada Bogdan Vodă din Borșa, în urma unei sesizări.

Potrivit verificărilor preliminare, un bărbat de 37 de ani, aflat în timpul serviciului și executând lucrări de mentenanță la un stâlp de electricitate, ar fi fost electrocutat.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.